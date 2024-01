Google Play: trzy aplikacje do usunięcia. Ponad 21 tys. pobrań

Z wyjątkiem pierwszej przeznaczonej dla pełnoletnich graczy zainteresowanych hazardem, pozostałe propozycje z Google Play to proste gry, które mogą skusić najmłodszych , ale specjaliści klasyfikują wszystkie trzy jako FakeApps. Mamy więc do czynienia z aplikacjami, które tylko udają gry, a "pod spodem" są szkodliwym oprogramowaniem . SecneurX nie precyzuje na czym polega zagrożenie.

W zainfekowanych aplikacjach w Google Play zazwyczaj można trafić na trojany bankowe , które sprawdzają się w rękach oszustów, bo skutecznie wykradają dane z urządzeń mobilnych. W ten sposób atakujący mogą m.in odczytać treść SMS-ów (a tu znaleźć kody uwierzytelniające) czy loginy i hasła do aplikacji bankowości . Zainfekowane urządzenie może być szczególnie przydatne przy równoległym ataku socjotechnicznym pod dowolnym pretekstem.

Takie możliwości oferuje m.in. popularny trojan bankowy Joker oraz jego późniejszy wariant Harley. Oprogramowanie działa w tle, niezauważone przez użytkownika Androida i na bieżąco wykrada dane z różnych obszarów pamięci. W praktyce otwiera to drogę nie tylko do ataków związanych bezpośrednio z kradzieżą pieniędzy, ale także wielu innych - pomaga m.in. zbierać bazę potencjalnych kontaktów do późniejszych ataków "na córkę" (dzięki możliwości odczytania zawartości książki adresowej).