Google Play: 3 aplikacje do usunięcia. Razem ponad 11 tys. pobrań

O zagrożeniu informował w ostatnich dniach zespół SecneurX na Twitterze . Najnowsza szkodliwa aplikacja na liście to Emoji Live Wallpaper , a wcześniej malware wykryto w programach Happy Voice Changer oraz Coloring Painting . Wszystkie trzy trafiły do sklepu Google Play , skąd pobrano je łącznie ponad 11 tysięcy razy na smartfony z Androidem. W dwóch aplikacjach wykryto trojana bankowego Joker, w jednej - oprogramowanie Harly, które w praktyce ma podobną funkcjonalność.

Dwie z wymienionych aplikacji zostały już usunięte ze sklepu Google Play, ale najnowsza wykryta - Emoji Live Wallpaper - w chwili pisania niniejszego tekstu wziąć jest dostępna dla każdego. Przestrzegamy przed jej pobieraniem, a jednocześnie zachęcamy do sprawdzenia telefonu z Androidem by upewnić się, czy zainfekowane aplikacje nie zostały pobrane wcześniej. Usunięcie z Google Play nie oznacza bowiem automatycznej dezinstalacji ze smartfonu. Trzeba to zrobić we własnym zakresie. Przy okazji warto zwrócić uwagę na dwie inne zainfekowane aplikacje, które opisywaliśmy wcześniej.