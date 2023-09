SMS o zmianie numeru. "Spadł mi telefon i się rozwalił"

Do naszej redakcji dotarło kolejne zgłoszenie o wiadomości SMS do mamy - typowym oszustwie zmierzającym do wyłudzenia pieniędzy, które obserwujemy i opisujemy od wielu miesięcy. SMS wysyłany jest do losowych osób z nadzieją, że ktoś przejmie się sytuacją swojego dziecka i uwierzy, że musiało zmienić numer telefonu i sam smartfon. Nadawca liczy na kontakt przez WhatsAppa.