W świecie szkodliwego oprogramowania na Androida, popularność zyskuje malware BRATA. To odmiana trojana, którego atakujący wykorzystują, by doprowadzić do przejęcia smartfonu i zdalnego wykonywania kodu. Otwiera to drogę do ciekawych ataków socjotechnicznych.

O zagrożeniu zyskującym popularność pisze serwis BGR powołując się na dane Cleafy. Chociaż ataki rozpoczęły się już w 2019 roku w Brazylii, dziś sięgają już do innych krajów, w tym Włoch. Działania oszustów rozpoczynają się od wysłania fałszywego SMS-a, który udaje korespondencję z banku. Atakujący deklarują w wiadomości, że konieczna jest instalacja aplikacji do ochrony przed spamem i zachęcają do kliknięcia linku.

Jeśli użytkownik Androida uwierzy w tę konieczność i zdecyduje się pobrać i zainstalować program, odbierze następnie połączenie od osoby, która przeprowadzi go przez proces instalacji. Można się domyślać, że atakujący podszywa się na tym etapie pod pracownika banku, przez co w praktyce mamy do czynienia ze spoofingiem telefonicznym. Dzwoniący tak manipuluje rozmową, aby ofiara właściwie skonfigurowała aplikację i nadała jej niezbędne (do zdalnej kontroli smartfonu) uprawnienia.

Spoofing telefoniczny - odbierasz i nie wiesz z kim rozmawiasz

Oprogramowanie BRATA, kiedy zdobędzie już odpowiednie uprawnienia, może prowadzić do szeregu problemów. Do jego możliwości należą m.in.: przejmowanie wiadomości SMS i przekazywanie ich na zewnętrzny serwer,

nagrywanie zawartości ekranu,

usuwanie wybranych innych aplikacji, a nawet siebie (by mniejszych ryzyko wykrycia w części urządzeń),

przejmowanie kontroli nad systemem uprawnień do aplikacji,

ukrywanie własnej ikony,

odblokowywanie smartfonu (także wtedy, gdy jest zabezpieczony PIN-em lub wzorem).