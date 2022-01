Pegasus w TVP. Goście programu zadrwili z telewizji

Mogłoby się wydawać, że pojawienie się pegaza i napisu "U.S." na bluzach siedzących obok siebie gości to zwykły przypadek, było to jednak zamierzone. Jak informuje Niebezpiecznik, krótko przed emisją programu dziennikarze otrzymali wiadomość przygotowaną na serwisie pastebin.com, mówiącą o tym, że cały żart był skrupulatnie przygotowany.

Pegasus to oprogramowanie służące do inwigilacji. W Polsce stało się o nim głośno w związku z doniesieniami dotyczącymi podejrzenia wykorzystania go do szpiegowania senatora Krzysztofa Brejzy, prokurator Ewy Wrzosek czy Romana Giertycha. O sprawie informowała amerykańska agencja Associated Press.