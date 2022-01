"Obejrzyj ten film". Nowe oszustwo SMS dotyka wielu Polaków

Oszuści rozsyłają Polakom wiadomości SMS o filmie. Pojawiają się różne warianty tej metody działania. Czasem nadawca SMS sugeruje, że na nagraniu widać twarz odbiorcy. Innym razem pyta nas, dlaczego go nagraliśmy. Pojawiają się też zwyczajne sugestie, by obejrzeć konkretne nagranie.

Co ciekawe, widoczne na zrzutach ekranu numery, czyli 504120678 i 533387977 są wykorzystywane także do wysyłania wiadomości SMS o paczce i podszywania się pod firmy kurierskie. Tak wynika z opinii zamieszczonych między innymi w serwisie nieznanynumer.pl.

W przypadku otrzymania tego typu wiadomości najbezpieczniej jest je skasować i nie otwierać żadnych linków. Mogą one prowadzić do niebezpiecznych stron, gdzie podejmowane będą próby przejęcia naszych danych osobowych. Inną możliwością jest wykorzystanie ich do zainstalowania niebezpiecznego oprogramowania na naszych urządzeniach.