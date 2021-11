Na problem zwrócił uwagę nasz czytelnik. Jak opisuje, spotkał się z sytuacją, w której po odebraniu telefonu słowami "Tak, słucham?", jedyne co potem można usłyszeć w słuchawce to "dziękuje, w takim razie z mojej strony to już wszystko. Jutro wyślemy fakturę". Wszystko wskazuje więc na to, że dzwoniący tylko nagrywają wspomniane "tak", by spreparować rozmowę, aby wynikało z niej zawarcie umowy na odległość.