D-Link wyłączy 2 aplikacje. 30 grudnia przestaną działać urządzenia

Właściciele kamer IP firmy D-Link, które są obsługiwane przez aplikacje mydlink Home lub mydlink Baby Monitor do 30 grudnia 2022 roku muszą się zastanowić nad wyborem innego sprzętu. Producent kończy wsparcie tej linii produktów. Nie tylko nie wyda już aktualizacji, ale wyłączy wszystkie powiązane usługi i aplikacje. Co za tym idzie - kamery z dość długiej listy staną się po prostu bezużyteczne.

"Z dniem 30 grudnia 2022 r. usługi chmurowe mydlink Baby Camera Monitor przestaną działać. Po upływie tej daty dostęp za pośrednictwem aplikacji lub portalu mydlink do urządzeń skojarzonych z tymi usługami będzie niemożliwy" - brzmi kluczowy fragment komunikatu, który można znaleźć na stronie mydlink.com . Jak czytamy w szczegółowym opisie, brak dostępu do wymienionych aplikacji i serwisu w praktyce uniemożliwi między innymi konfigurację i odczytywanie obrazu z kamer.

Co ciekawe, produkty powinny już dawno zniknąć ze sklepów, ale klienci, którzy kupili urządzenia D-Linka z cytowanej listy w ubiegłym roku, mogą się skontaktować z producentem mailowo - zapewne po to, by otrzymać jakiegoś rodzaju rekompensatę. Aplikacje i usługi zostaną wyłączone 30 grudnia 2022 roku. Do tego czasu, by zachować ciągłość monitoringu, lepiej zastanowić się nad konkurencyjnymi rozwiązaniami.