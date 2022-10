Telewizor w celi? Osadzony będzie musiał zapłacić

Nowelizacja Kodeksu Karnego, którą przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości , wprowadza zmiany dotyczące korzystania ze sprzętu elektronicznego przez osadzonych. Jak można przeczytać w treści ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw: "w przypadku uzyskania zezwolenia dyrektora zakładu karnego, o którym mowa w art. 110a § 2 pkt 1, i wyposażenia celi mieszkalnej w dodatkowy sprzęt elektroniczny lub elektryczny każdy skazany przebywający w tej celi jest zobowiązany do uiszczania zryczałtowanej miesięcznej opłaty w związku z użytkowaniem tego sprzętu".

Z przepisów wynika, że osadzony może zostać zwolniony z takiej opłaty przez dyrektora placówki "zwłaszcza gdy skazany nie posiada środków finansowych i zatrudniony jest nieodpłatnie w zakładzie karnym". Dodatkowo zaległe opłaty skazany będzie mógł uregulować po wyjściu na wolność. Wirtualnemedia.pl zwracają również uwagę, że to dyrektorzy określają zasady przechowywania posiadanych sprzętów.

Serwis dotarł do dyrektora Aresztu Śledczego w Krakowie ppłk Witolda Poręby. W rozmowie z Wirtualnemedia.pl przyznał on, że "zgodnie z treścią zarządzenia nr 25/18 Dyrektora Aresztu Śledczego w Krakowie w sprawie porządku wewnętrznego odbiorniki telewizyjne mogą mieć 19 cali". Dodał też, że w celi może znajdować się tylko jeden odbiornik, a sprzęt, który tam trafia, jest plombowany. Więźniowie nie mają też dostępu do telegazety czy Smart TV. Mogą oglądać kanały dostępne w ramach telewizji naziemnej.