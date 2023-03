Jak rozliczyć podatek przez internet przy użyciu usługi Twój e-PIT? Jak zalogować się do e-Urzędu Skarbowego i uzyskać podgląd naszej wstępnie wypełnionej deklaracji podatkowej? Jeśli zastanawiasz się jak tego dokonać, zapraszamy do lektury poradnika, w którym krok po kroku omawiamy kluczowe funkcje e-PIT-u.

Twój e-PIT - czym jest i jakie oferuje możliwości?

Jeszcze kilka lat temu roczne zeznanie podatkowe większości kojarzyć się mogło ze żmudnym wypełnianiem papierowych formularzy lub długimi kolejkami w Urzędzie Skarbowym. Obecnie dostępnych jest wiele darmowych aplikacji do wypełniania PIT-ów, które prowadzą użytkownika krok po kroku przez cały proces przygotowywania rocznych zeznań podatkowych i co ważne, umożliwiają ich złożenie w Urzędzie Skarbowym przez Internet, bez konieczności wychodzenia z domu.

Istnieje jednak jeszcze wygodniejsze rozwiązanie do rozliczeń podatkowych - mowa o usłudze Twój e-PIT przygotowanej dla podatników przez Ministerstwo Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej. Czym jest Twój e-PIT i jakie udogodnienia oferuje przysłowiowemu Kowalskiemu?

Twój e-PIT to usługa wchodząca w skład e-Urzędu Skarbowego, w którym znajdziemy również wykaz mandatów karnych, numer rachunku do opłaty wymaganych podatków czy e-mikrofirmę do przygotowywania i wysyłania plików JPK. Dzięki Twój e-PIT uzyskujemy dostęp do naszej wstępnie wypełnionej deklaracji podatkowej, która bazuje na danych przesłanych w formularzach PIT-11 oraz PIT-8C przez płatników.

Warto jednak zaznaczyć, że usługa kierowana jest do podatników nieprowadzących działalności gospodarczej. Ci będą zmuszeni przygotować zeznanie samodzielnie. Z poziomu Twój e-PIT możliwy jest podgląd formularza, jego pobranie i edycja, a także wysłanie drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego. Podatnik może oczywiście odrzucić proponowane rozliczenie i przygotować ręcznie własne.

Twój e-PIT - jak zalogować się do usługi?

Aby móc skorzystać z funkcji jakie daje usługa Twój e-PIT należy się do niej zalogować. Operacja ta nie jest skomplikowana i wykonać ją można na jeden z kilku sposobów.

Uruchom dowolną przeglądarkę internetową, przejdź na oficjalną stronę internetową e-Urzędu Skarbowego i kliknij przycisk e-Urząd Skarbowy - zaloguj się.

Źródło zdjęć: © dobreprogramy Logowanie do e-Urzędu Skarbowego

Kolejny krok to wybór sposobu logowania do e-Urzędu Skarbowego. Możliwa jest autoryzacja dostępu do systemu poprzez Login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczna), aplikację mObywatel lub dane podatkowe (PESEL lub NIP i kwota przychodów).

Źródło zdjęć: © Licencjodawca Wybór sposobu logowania do e-Urzędu Skarbowego

Po wybraniu jednej z metod musimy postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami i podać wszystkie wymagane do autoryzacji dane.

Twój e-PIT - jak podejrzeć deklarację i rozliczyć podatek przez internet?

W celu podglądu wstępnie przygotowanego dla nas formularza PIT, po poprawnym zalogowaniu się do usługi, klikamy opcję Złóż PIT.

Następnie odszukujemy i klikamy przycisk Podgląd.

Teraz na ekranie wyświetlona zostanie nasza deklaracja podatkowa za ubiegły rok. Użytkownik może skorzystać z podglądu uproszczonego i pełnego.

Źródło zdjęć: © dobreprogramy Twój e-PIT - podgląd zeznania PIT

Po wstępnym zapoznaniu się z wygenerowanym automatycznie dla nas PIT-em możemy go zaakceptować i przesłać elektronicznie do Urzędu Skarbowego lub odrzucić, jeśli chcielibyśmy samodzielnie przygotować rozliczenia. Wystarczy, że klikniemy jedną z dostępnych w tym celu opcji.

Źródło zdjęć: © dobreprogramy Twój e-PIT - akceptacja lub odrzucenie rozliczenia

To nie koniec możliwości jakie przygotowało dla nas ministerstwo w usłudze Twój e-PIT. Jeśli zaistnieje potrzeba modyfikacji naszej deklaracji nic nie stoi na przeszkodzie aby dodać do niej przychody i koszty, które nie zostały w rozliczeniu uwzględnione, jak również zdefiniować dodatkowe ulgi i odliczenia. Twój e-PIT pozwala podejrzeć dokumenty źródłowe, na bazie których zostało przygotowane zeznanie podatkowe. Co więcej, usługa umożliwia przeprowadzenie rozliczenia indywidualnie oraz wspólnie z małżonkiem. Nie zabrakło także opcji dla osób samodzielnie wychowujących dzieci.

Twój e-PIT - sam wyśle deklaracje do US

Usługa Twój e-PIT to idealne rozwiązanie dla osób, które pracują na etacie i nie dysponują odpowiednią wiedzą, aby samemu przygotować roczne zeznanie podatkowe. Stanowi ona także ciekawą alternatywę dla standardowych aplikacji do rozliczania podatku PIT. Warto także pamiętać, że na rozliczenie PIT-u mamy czas do 2 maja br.

Jeśli do tego czasu nie odrzucimy dostępnego w usłudze zeznania i nie wyślemy do Urzędu Skarbowego samodzielnie przygotowanego PIT-u to usługa domyślnie zaakceptuje proponowany formularz i prześle go online do odpowiedniego organu skarbowego. Takie rozwiązanie pozwala uchronić podatników przed ewentualną karą za nieterminowe rozliczenie podatkowe.

