Rozliczenie PIT za 2023 r. Twój e‑PIT i inne aplikacje

Aby rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, nie trzeba stać w długiej kolejce, by złożyć papierowe zeznanie podatkowe. Istnieje wiele sposobów, które umożliwiają niemal każdemu podatnikowi sprawne przygotowanie deklaracji PIT w domowym zaciszu i jej złożenie w fiskusie w formie elektronicznej bez potrzeby wizyty w urzędzie.

W internecie dostępnych jest wiele aplikacji, które pozwalają wypełnić formularz podatkowy za ubiegły rok i wysłać go do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. W większości dostępne są one bezpłatnie i prowadzą podatnika krok po kroku przez cały proces przygotowywania deklaracji PIT. Bazują one na specjalnych formularzach, które automatycznie wyliczają i wypełniają zeznanie podatkowe na podstawie wprowadzonych przez użytkownika danych.

Poza wspomnianymi programami do przygotowywania PIT-ów istnieje jeszcze jedna metoda rozliczenia z fiskusem. Mowa o usłudze Twój e-PIT, dzięki której podatnik otrzymuje dostęp do wstępnie wypełnionej deklaracji podatkowej i ma możliwość jej szybkiej akceptacji, a także złożenia w Urzędzie Skarbowym w formie elektronicznej.

Twój e-PIT - co to za usługa i jakie ma możliwości?

Twój e-PIT to narzędzie przygotowane z myślą o podatnikach przez Ministerstwo Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej. Stanowi istotny element e-Urzędu Skarbowego, który ponadto daje dostęp do wykazu mandatów karnych, numeru rachunku do opłaty wymaganych podatków czy e-mikrofirmy do przygotowywania i wysyłania plików JPK.

Twój e-PIT udostępniany jest formie aplikacji webowej, którą uruchomić można z dowolnej przeglądarki internetowej. Dzięki niej użytkownik uzyskać może dostęp do wstępnie wypełnionej deklaracji podatkowej, która bazuje na danych przesłanych w formularzach PIT-11 oraz PIT-8C przez płatników. Twój e-PIT po zweryfikowaniu poprawności danych umożliwia przesłanie zeznania podatkowego za 2023 rok do Urzędu Skarbowego a co za tym idzie szybki zwrot ewentualnej nadpłaty podatku.

Twój e-PIT - jak się zalogować?

Aby skorzystać z funkcji, jakie daje Twój e-PIT wymagane jest logowanie do konta podatnika. Dokonać tego można na jeden z możliwych sposobów, wykorzystując w tym celu np. profil zaufany, autoryzację z poziomu mObywatela, bankowość elektroniczną lub e-Dowod. Dostęp do usługi można uzyskać także podając numer PESEL lub NIP oraz kwoty z odpowiednich pól zeznania podatkowego za 2022 rok.

Aby zalogować się do usługi Twój e-PIT, uruchom przeglądarkę internetową, przejdź na oficjalną stronę e-Urzędu Skarbowego i kliknij przycisk e-Urząd Skarbowy - zaloguj się.

Twój e-PIT - logowanie do usługi © dobreprogramy

Kolejny krok to wybór sposobu logowania do e-Urzędu Skarbowego. Wybierz odpowiednią dla siebie formę autoryzacji i postępuj zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.

Twój e-PIT - wybór sposobu logowania © Licencjodawca

Zachęcamy do logowania z wykorzystaniem aplikacji mObywatel. Wystarczy, że zeskanujemy w niej wyświetlony na ekranie kod QR i zaakceptujemy udostępnienie naszych danych do autoryzacji w usłudze Twój e-PIT.

Twój e-PIT - jak sprawdzić deklarację i rozliczyć się przez internet?

Aby podejrzeć wstępnie wypełnioną deklarację PIT za 2023 rok, po poprawnym zalogowaniu do usługi Twój e-PIT, kliknij przycisk Złóż PIT.

Twój e-PIT © dobreprogramy

Następnie w sekcji Twój e-PIT za rok 2023 kliknij przycisk Podgląd.

Twój e-PIT © dobreprogramy

Na ekranie wyświetlony zostanie podgląd deklaracji podatkowej za 2023 rok. Użytkownik może skorzystać z podglądu uproszczonego i pełnego.

Twój e-PIT - podgląd zeznania PIT © dobreprogramy

Po wstępnym zapoznaniu się z propozycją deklaracji PIT za ubiegły rok istnieje możliwość jej akceptacji i wysłania w formie elektronicznej do Urzędu Skarbowego lub odrzucenia. Wystarczy, że klikniemy jedną z dostępnych w tym celu opcji.

Twój e-PIT - akceptacja lub odrzucenie rozliczenia © dobreprogramy

Jeśli istnieje potrzeba modyfikacji deklaracji, nic nie stoi na przeszkodzie, aby dodać do niej przychody i koszty, które nie zostały w rozliczeniu uwzględnione, jak również zdefiniować dodatkowe ulgi i odliczenia. Twój e-PIT pozwala rozliczyć się z fiskusem indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Twój e-PIT daje możliwość dostępu do wstępnie wypełnionej deklaracji podatkowej jeśli pracujesz na etacie. Osoby prowadzące działalność gospodarczą będą musiały uzupełnić dostępne na platformie o dodatkowe informacje. Co istotne, jeśli do 30 kwietnia br. nie odrzucimy przygotowanej w usłudze deklaracji PIT lub nie wyślemy jej samodzielnie do Urzędu Skarbowego to Twój e-PIT domyślnie zaakceptuje proponowany formularz i prześle go online do odpowiedniego organu skarbowego.

Skorzystanie z Twój e-PIT to najprostszy ze sposobów na rozliczenie się z fiskusem. Jeśli z jakiś powodów chciałbyś samodzielnie przygotować swoją deklarację i wysłać ją elektronicznie do Urzędu Skarbowego, zachęcamy do skorzystania z dedykowanych do tego celu programów. Wspierają one podatnika na każdym etapie wypełniania formularza PIT i niwelują prawdopodobieństwo popełnienia niepożądanych błędów. Poniżej przedstawiamy redakcyjne propozycje oprogramowania.

PITy - najpopularniejszy program do PIT-ów

PITy to darmowy program do przygotowywania deklaracji PIT, który wspiera podatników w rozliczeniach z fiskusem od wielu lat. Na jego niesłabnącą popularność przekłada się fakt, iż dostępny jest on bezpłatnie do zastosowań domowych i wspiera wszystkie najpopularniejsze formularze wraz z załącznikami. Dzięki PITy przygotujemy deklaracje podatkową niezależnie od tego czy rozliczamy się sami, wraz z współmałżonkiem czy jesteśmy osobą samotnie wychowującą dziecko.

PITy © dobreprogramy

PITy umożliwia przygotowywanie zeznań podatkowych w oparciu o formularze PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-OP, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-RB/PIT-RBS, PIT-CSR/PIT-CSRS, PIT-DZ, PIT-CFC, DSF-1, APA-P wraz z szeregiem różnych załączników. Aplikacja bazuje na kreatorze, który prowadzi krok po kroku przez cały proces wypełniania deklaracji PIT. Zaimplementowane są tu algorytmy, które automatycznie uzupełniają, wyliczają i sprawdzają kwoty w poszczególnych rubrykach. PITy daje możliwość wsparcia wybranego OPP i wysłania gotowej deklaracji do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną.

e-pity 2023 - darmowy program do rozliczania PIT

Aplikacja e-pity to kolejna bardzo popularna i darmowa propozycja narzędzia do wypełniania deklaracji podatkowych. Kierowana ona jest do podatników, którzy poszukują prostego rozwiązania wspierającego ich na każdym etapie wypełniania formularza PIT. Program bazuje na inteligentnym kreatorze z systemem wspomagania uzupełniania poszczególnych pól deklaracji PIT. Atutem e-pity jest obsługa dużej liczby formularzy podatkowych wraz z załącznikami.

e-pity © dobreprogramy

e-pity podobnie jak konkurencyjne rozwiązania kierowany jest do podatników, którzy chcieliby rozliczyć się z fiskusem indywidualnie, wraz z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Aplikacja obsługuje formularze PIT-37, PIT-36/36S i PIT-36L/PIT36LS, PIT-28, PIT-38, PIT-39, PIT/B, PIT/BR, PIT/IP, PIT/MIT, PIT/PM, PIT/NZI, DSF-1, PIT/DS, PIT/D, PIT/M, PIT/2, PIT/2A, PIT/2K, PIT/O, PIT/SE, PIT/WZ, PIT/WZR, PIT/Z, PIT/ZG, PIT-28/A, PIT-28/B, ZAP-3, NIP-7 i inne. Z jej poziomu wydrukujemy gotowy formularz lub wyślemy go w formie elektronicznej do Urzędu Skarbowego.

PIT Format 2023 - darmowy program z intuicyjną obsługą

PIT Format to darmowa (również do zastosowań komercyjnych) aplikacja do przygotowywania rocznych zeznań podatkowych. Kierowana jest ona do każdego podatnika, który posiada obowiązek złożenia deklaracji PIT niezależnie od źródła dochodów. Program nie posiada ograniczeń ilości rozliczanych osób i umożliwia przygotowywanie indywidualnych deklaracji, wraz z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

PIT Format © dobreprogramy

Program obsługuje najpopularniejsze formularze PIT-28, PIT -28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39, a także 20 innych wzorów deklaracji podatkowych, formularzy i załączników. Oferuje kreatory rozliczania, które przydadzą się nieobeznanym w prawie podatkowym i przeprowadzą ich przez proces przygotowywania deklaracji krok po korku. Z poziomu PIT Format wygodnie wyślemy swoją gotową e-Deklarację do Urzędu Skarbowego lub wydrukujemy w standardowej formie.

Powyższe aplikacje to naszym zdaniem najciekawsze propozycje programów do rozliczania deklaracji PIT. Jeśli znacie inne, godne polecenia rozwiązania wspierające podatnika w wypełnianiu rocznego zestawienia podatkowego, zapraszamy do dyskusji w komentarzach.

