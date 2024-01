Twój e‑PIT będzie niedostępny. Prace serwisowe do 14 lutego

Usługa Twój e-PIT, która daje Polakom dostęp do automatycznie generowanych rozliczeń rocznych i innych danych związanych z podatkami, nie będzie dostępna od 2 do 14 lutego. Jest to związane z przygotowywaniem usługi do obsługi zeznań podatkowych za 2023 rok.

Ministerstwo Finansów zapowiedziało prace serwisowe związane z usługą Twój e-PIT, które potrwają od 2 do 14 lutego. To przygotowanie do udostępnienia informacji rozliczeniowych za 2023 rok. Usługa będzie ponownie dostępna od 15 lutego, a do tego czasu można równolegle korzystać z pozostałych usług w e-Urzędzie Skarbowym.

W ten sposób można między innymi dotrzeć do informacji o mandatach karnych, przejrzeć akty notarialne czy skorzystać z usługi e-mikrofirma pozwalającej generować JPK_VAT. Twój e-PIT to usługa co roku aktualizowana w tym okresie, a zainteresowanie nią w momencie ponownego uruchomienia w połowie lutego zwykle kończy się utrudnieniami technicznymi przez przeciążenie.

Gdy Twój e-PIT zawiera już informacje o najświeższych deklaracjach, Polacy co roku masowo ruszają do korzystania z serwisu, co oczywiście z jednej strony jest godne pochwały (w końcu na celu jest szybkie wywiązanie się z podatkowego obowiązku), ale najczęściej kończy się to niedostępnością serwisu przez nieintencjonalny DDoS, jak było choćby w roku ubiegłym. Aby uniknąć utrudnień, w praktyce lepiej skorzystać z serwisu nieco później, by ominąć największą falę zainteresowania.

Rozliczenie podatku PIT w usłudze Twój e-PIT sprowadza się do kilku prostych kroków. Cały proces rozpoczyna się jednak od logowania jedną z kilku metod - wygodny może się okazać Profil Zaufany lub logowanie z wykorzystaniem aplikacji mObywatel. Później w przypadku typowego rozliczenia wystarczy przejść kolejne kroki formularza z przygotowanym już rozliczeniem. Oczywiście w razie potrzeby użytkowników może wprowadzić w deklaracji pewne zmiany.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl