Twój e‑PIT nie działa. Strona internetowa niedostępna

Twój e-PIT to wyczekiwana przez Polaków usługa dostępna w ramach serwisu podatki.gov.pl. Co roku włączana jest w połowie lutego i pozwala łatwo rozliczyć podatek dochodowy. Również w tym roku 15 lutego Twój e-PIT został uruchomiony, ale tylko w teorii - w praktyce strona nie odpowiada, a do serwisu downdetector spływają zgłoszenia o jej awarii. Pierwsza fala pojawiła się nawet w nocy, tuż po północy.