Program PITy to bez wątpienia najpopularniejsza aplikacja do sporządzania deklaracji podatkowych, która wspomaga użytkowników w wypełnianiu PIT-ów od wielu, wielu lat. Udostępniona ona została przez firmę IPS bezpłatnie do zastosowań domowych i umożliwia wygodne przygotowywanie deklaracji niezależnie czy rozliczamy się sami czy z małżonkiem. Cały proces wspomagany jest przez intuicyjny kreator, który na każdym etapie swojej pracy dostarcza wszelakich przydatnych informacji.

Aplikacja e-pity to kolejne, bardzo popularne i darmowe narzędzie wspomagające użytkownika w przygotowywaniu rocznego zeznania podatkowego. Oferuje ono wsparcie dla dużej liczby najróżniejszych formularzy oraz załączników i bazuje na systemie inteligentnych kreatorów z systemem wspomagania uzupełniania poszczególnych pól deklaracji PIT. Z poziomu aplikacji możliwe jest wczytanie wstępnie przygotowanego e-PIT-u, jego ewentualna korekta i wysłanie do Urzędu Skarbowego.

PIT Format to w pełni darmowy (również do zastosowań komercyjnych) program, który przeznaczony jest do sporządzania rocznych deklaracji PIT. Nie posiada on żadnych ograniczeń co do liczby rozliczanych osób, wspiera większość najpopularniejszych formularzy i załączników, a jego obsługa nie powinna przysporzyć problemów nawet mało doświadczonym użytkownikom.