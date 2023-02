Adres podatki.gov.pl to główna strona serwisu Podatki w Polsce, który daje dostęp między innymi do e-Urzędu Skarbowego oraz obsługuje usługę e-PIT, dającą dostęp do elektronicznej wersji deklaracji podatkowej. Niestety, w wyniku awarii strony nie działają, więc Polacy chcący skorzystać z tych usług nie mają łatwego poranka. Serwis po prostu nie działa i na tę chwilę trudno rozsądzić, jak długo może potrwać problem.