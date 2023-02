Twój e-PIT nie działa. Użytkownicy donoszą o problemach

Wiele osób donosi, że próba wejścia na stronę e-Urzędu Skarbowego lub samej usługi Twój e-PIT, kończy się niepowodzeniem. Na ekranie po prostu pojawia się komunikat, że "Ta witryna jest nieosiągalna" . Najpewniej wynika to ze zbyt dużego zainteresowania – serwery nie wytrzymują naporu użytkowników . Z taką samą sytuacją mieliśmy zresztą do czynienia w ubiegłych latach.

Na tym jednak problemy z Twój e-PIT się nie kończą. Niektórzy użytkownicy skarżą się również na to, że nie mogą zalogować się do usługi. Ministerstwo Finansów potwierdziło informację o tych kłopotach już kilka minut po godzinie 1.00 w nocy. We wpisie na Twitterze przedstawiciele resortu zapowiedzieli, że "zespół IT pracuje nad tym, aby wszystko jak najszybciej wróciło do normy".