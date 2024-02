Rusza Twój e‑PIT. Rozliczenie przez internet już możliwe

W tym roku już szósty raz możemy skorzystać z usługi Twój e-PIT. Udostępniona przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową usługa umożliwia złożenie zeznania PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz oświadczenia PIT-OP i informacji PIT-DZ. Jak podaje Ministerstwo Finansów, jest to jedna z najpopularniejszych e-usług polskiej administracji, która dostępna jest w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i ukraińskiej.

- Z roku na rok nasza usługa cieszy się coraz większym zainteresowaniem podatników. W rozliczeniu za 2022 rok podatnicy przesłali za pomocą Twój e-PIT prawie 12 mln deklaracji, a kolejne 8 mln przez e-Deklaracje. Tylko 1,3 mln – czyli około 6 proc. złożyli w wersji papierowej. Dla porównania w 2018 r. za pośrednictwem usługi Twój e-PIT trafiło do nas niecałe 7 mln zeznań, a 20 proc. deklaracji podatnicy złożyli papierowo – mówi Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Marcin Łoboda.

Osoby, którym szczególnie zależy na szybszym otrzymaniu zwrotu podatku dochodowego, powinny szczególnie mocno zainteresować się skorzystaniem z usługi Twój e-PIT. Umożliwia ona uzyskanie zwrotu nadpłaconego podatku w terminie do 45 dni, a nie do 3 miesięcy, jak ma to miejsce w przypadku zeznań papierowych.