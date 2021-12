Twój telefon sam dzwoni za granicę? 8 aplikacji do usunięcia

"Potencjalny problem może dotyczyć starszych modeli smartfonów z serii GS160, GS170, GS180 (wszystkie wersje oprogramowania), GS270 (do wersji S138) GS270 plus (do wersji S139) oraz GS370 i GS370 Plus (do wersji S128)" - tłumaczy firma Gigaset cytowana przez CERT Orange. Operator podkreśla jednak, że nieautoryzowane połączenia wykonują także urządzenia innych marek, a Gigaset pomógł jedynie wyjaśnić problem, dlatego podawany jest za przykład.