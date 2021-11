O nowym zagrożeniu dla użytkowników smartfonów poinformowali badacze z Doctor Web . Analitycy odkryli nowe wersje trojana identyfikowane jako Android.Cynos.7.origin, które w praktyce są modyfikacjami szkodliwego oprogramowania Cynos znanego od 2014 roku . Nowe warianty odnaleziono w autorskim sklepie z aplikacjami na smartfony Huawei, więc w praktyce to ich użytkownicy są na celowniku atakujących.

Aplikacje zostały pobrane przez przynajmniej 9,3 mln osób . Trojana wykryto głównie w programach skierowanych na rynek użytkowników posługujących się językiem rosyjskim i chińskim. Część aplikacji to jednak także anglojęzyczne programy, w tym gry , toteż można je prawdopodobnie znaleźć również w smartfonach użytkowników z Polski. P ełna lista zainfekowanych aplikacji obejmuje aż 190 programów.

Jak podają badacze, uruchomienie aplikacji zawierających złośliwy kod modyfikacji Cynos, zaczyna się od etapu przydzielenia uprawnień do zarządzania połączeniami głosowymi . Jeśli użytkownik machinalnie to zrobi, w praktyce pozwoli trojanowi na:

Pozyskane w ten sposób informacje mogą posłużyć do innych ataków. Badacze podają przykład kierowania kolejnych kampanii drogą SMS-ową czy telefoniczną w stronę dzieci (z reguły to one są użytkownikami zainfekowanych gier). Chcąc zadbać o swoje bezpieczeństwo, warto przeanalizować listę zainfekowanych programów i upewnić się, że nie są zainstalowane w smartfonie.