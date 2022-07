Sklep Google Play: 17 groźnych aplikacji do usunięcia

Specjaliści z Trend Micro przyjrzeli się aplikacjom dostępnym w sklepie Google Play. Stworzyli oni listę 17 niebezpiecznych pozycji, które zawierały złośliwe oprogramowanie typu malware . Jest ono w stanie śledzić wprowadzane przez nas dane, a także monitorować wiadomości tekstowe, by przechwytywać na przykład kody SMS dostarczane przez bank.

Łatwo się domyślić, że zainfekowanie urządzenia tego typu wirusem to prosta droga do kłopotów. Jeśli aplikacja przechwyci odpowiednio dużo danych, cyberprzestępcy będą mieli pełen dostęp do konta bankowego swojej ofiary. W takiej sytuacji można spodziewać się tylko tego, że wyparują z niego pieniądze.