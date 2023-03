Ulga na internet 2023. Możesz odzyskać ponad 1500 złotych

Tylko do 2 maja masz czas, by rozliczyć PIT przez Internet lub stacjonarnie. Warto przy tym pamiętać, aby uwzględnić wszystkie przysługujące ci ulgi i odliczenia. Jedną z nich jest ulga na internet. Każdy z niego korzysta i sporej części podatników przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Wyjaśniamy najważniejsze kwestie związane z tym tematem.

Ulga na internet – jednorazowo, ale przez dwa lata

Najważniejsza kwestia jest taka, że z ulgi na internet możesz skorzystać tylko raz w życiu. Jeśli już raz odliczysz sobie te koszty, ten zwrot nigdy więcej nie będzie ci przysługiwać. Równocześnie, do korzystania z ulgi masz prawo przez dwa lata z rzędu. I to "z rzędu" jest tutaj kluczowe. Jeśli korzystałeś z ulgi w tamtym roku, to możesz zrobić to też w tym, ale za rok już nie. Jeśli w tym roku skorzystasz po raz pierwszy, możesz to zrobić też w przyszłym.

Między tymi dwoma latami nie może być jednak żadnej przerwy. Jeśli więc skorzystasz z ulgi w tym roku, a w przyszłym nie, to ten drugi rok po prostu ci przepada. Warto o tym pamiętać, chodzi wszak o pieniądze. Raz, że twoje pieniądze, dwa – niemałe.

Ile wynosi ulga na internet? Ile można odliczyć?

Ulga na internet pozwala ci odzyskać całość pieniędzy wydanych na abonament, tak długo, jak mieścisz się w ustawowym limicie. Ten jednak jest dość wysoki i wynosi 760 złotych na rok. Jeśli więc twój pakiet kosztuje maksymalnie 63 złote miesięcznie, to przez dwa lata możesz mieć – de facto – internet za darmo.

Biorąc pod uwagę fakt, że ulga przysługuje przez dwa lata, możesz łącznie odzyskać nawet 1520 złotych. Co więcej, jeśli rozliczasz się z małżonkiem, a umowa na internet jest podpisana przez obie osoby, to limit jest podwojony. W takim przypadku maksymalna kwota odliczenia wynosi 1520 zł rocznie, czyli 3040 złotych na dwa lata.

Co ważne, odliczeniu podlegają wyłącznie opłaty związane z samą usługą internetową. Jeśli więc masz pakiet łączony (na przykład z telewizją lub telefonem), nie możesz odliczyć całego abonamentu, a jedynie tę konkretną część. Ulgą nie są objęte również: instalacja, modernizacja ani zakup czy wynajem sprzętu odbiorczego.

Możesz za to skorzystać z ulgi zarówno w przypadku usługi internetu stacjonarnego, jak i internetu mobilnego. Ponownie jednak podkreślmy: odliczeniu podlega wyłącznie wartość samego pakietu internetowego.

Jak skorzystać z ulgi na internet? Te dokumenty będą ci potrzebne

Z ulgi na internet możesz skorzystać tak samo, jak ze wszystkich innych odliczeń. Krótko mówiąc: do składanego zeznania PIT-36, PIT-37 lub PIT-28 musisz dodać załącznik PIT/0 ze wskazanymi kwotami opłat abonamentowych. Możesz to zrobić w formie papierowej, jak i cyfrowej – taką możliwość dają darmowe programy do PIT-ów, a także rządowa usługa Twój e-PIT.

Tutaj wpisuje się kwotę do rozliczenia ulgi na internet © e-Urząd Skarbowy | Wojciech Kulik

Do swojego PIT-u nie musisz dołączać żadnych faktur ani rachunków. Musisz je jednak posiadać, aby w razie czego przedstawić fiskusowi. Na dokumentach muszą znajdować się konkretne kwoty (odpowiadające tym podanym w PIT/0) oraz dane umożliwiające identyfikację kupującego i sprzedającego.

Ulga na internet – do kiedy można z niej skorzystać?

Chęć skorzystania z ulgi na internet, tak samo jak ze wszystkich innych odliczeń, należy zadeklarować na zeznaniu podatkowym. Oznacza to, że obowiązuje dokładnie ten sam termin, co na złożenie PIT-u. W 2023 roku ostateczna data to 2 maja.

Wojciech Kulik, dziennikarz dobreprogramy.pl