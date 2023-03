Nowa aplikacja Microsoft Teams. Duże zmiany względem poprzednika

Szacuje się, że aplikacja MS Teams będzie instalować się trzy razy szybciej, a dostęp do spotkań będzie można uzyskać dwa razy szybciej. Ponadto będzie zużywać tylko połowę pamięci RAM i jedną trzecią przestrzeni dyskowej, którą obecnie zajmuje.

To nie jest zwykła aktualizacja estetyczna, ale pełnoprawny redesign. Microsoft wprowadził wiele modyfikacji, takich jak zmiana sposobu przechowywania danych, przekształcenie sposobu wykonywania zadań w tle, unowocześnienie funkcji wideo i inne drobne zmiany.

Producent jest całkiem zadowolony ze zmian, jakie wprowadził w wizualizacji swojej platformy. Interfejs został unowocześniony, choć zmiany nie są duże. Design przypomina to, co można zobaczyć w innych produktach Microsoftu, takich jak Windows 11. Dodatkowo skupili się na zapewnieniu użytkownikom możliwości wykonywania konkretnych zadań, jak np. zbieranie informacji po rozmowie wideo.

Twórca chwali się, że zmniejszył ilość niezbędnych "kliknięć" w różnych sytuacjach. Poniżej dostępny jest film podsumowujący nowości, zwięźle wyjaśniający co nowego w Microsoft Teams.

Jednak mimo zaproszenia Microsoftu do nowej ery, wciąż czekamy na wpuszczenie do środka. Klienci biznesowi jako jedyni posiadają bilet wstępu (i to tylko w wersji trial). Za nimi pójdą użytkownicy z branży edukacyjnej, a klienci indywidualni mogą wejść dopiero w przyszłym roku.