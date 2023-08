Trudny start mObywatela 2.0. Minister tłumaczy, co się stało

Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński opublikował wpis w serwisie LinkedIn . Wytłumaczył, że nie mają racji komentujący, którzy zarzucają resortowi brak testów. Zapewnia, że testy miały miejsce i zrealizowano je na dużą skalę. Problemem okazała się bardzo duża popularność. Zmasowany napływ wniosków o wygenerowanie cyfrowego dokumentu spowodował powstanie kolejki. To normalne, ale że czas oczekiwania był dłuższy, niż przewidzieli to twórcy aplikacji, oczom użytkowników ukazywał się błąd.

To dopiero początek. Widząc błąd, użytkownicy ponawiali próby, a tym samym kolejka się wydłużała i serwery zapychane były jeszcze bardziej. W ten sposób doszło do paraliżu systemu i musiało minąć kilka godzin, by sytuacja się uspokoiła. Podobne problemy się nie powtórzyły i do dziś generowanie mDowodu w aplikacji mObywatel 2.0 u zdecydowanej większości osób przebiega bez najmniejszego problemu.