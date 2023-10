Uwaga na SMS o zmianie numeru. "Dawno się nie widzieliśmy"

Fałszywy SMS, który trafił do naszej czytelniczki Emilii to krótka wiadomość o treści, której dotychczas nie widywaliśmy w podobnego typu oszustwach. "Mój przyjacielu, dawno się nie widzieliśmy. Właśnie przyjechałem do Polski i zmieniłem numer telefonu komórkowego. Proszę o kontakt na WA" - brzmi treść SMS-a. Dalej pojawia się skrót do rozpoczęcia rozmowy w komunikatorze WhatsApp.