Możesz dostać dziwny SMS. "Witam, o której chciałbyś przyjść"

W opisywanym przypadku SMS wysyłany jest z numeru +48500000000 i to właśnie on pozwolił analitykom dojść do źródła problemu. CERT Orange ustalił na podstawie swoich systemów, że ten sam numer wykorzystywany jest do wysyłki fałszywych wiadomości w obcym języku. Jak słusznie zauważono, nie trzeba go nawet znać, by zauważyć, że to realizacja dokładnie tego samego schematu, co w Polsce - z zachętą do przejścia na WhatsAppa i kontynowania tam rozmowy z powodu "nowego numeru telefonu".