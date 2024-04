Ostrzeżenie CERT Orange. SMS o weryfikacji numeru

CERT Orange Polska sygnalizuje trwającą kampanię oszustów, w której atakujący podszywają się pod sieć Orange, sugerując konieczność kliknięcia linku, by "zweryfikować numer". To fałszywa komunikacja, która nie ma związku z rzeczywistością. Ponadto Orange podkreśla, że w ramach sieci blokuje SMS-y z fałszywymi nadpisami "Orange" , a sam tylko takie wysyła. W praktyce wiadomości bez nadpisu Orange należy więc z założenia traktować jako fałszywe.

Oszustwo, jak każde tego typu, polega na wywołaniu strachu u odbiorcy, że musi szybko podjąć kroki, by uniknąć jakiegoś problemu. W tym przypadku wykorzystano wątek weryfikacji numeru, co rzekomo ma być możliwe pod podanym linkiem. To skrócone łącze, które kieruje na spreparowaną stronę internetową z fałszywym formularzem logowania. Wykorzystano tu logo Orange, by dodatkowo wzbudzić zaufanie.