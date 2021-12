Dzwonią w sprawie fotowoltaiki? Ta rozmowa jest inna, niż myślisz

Serwis Business Insider opisuje kolejną falę natarczywych telefonów od konsultantki z działu ekologii, która deklaruje możliwość pozyskania dofinansowania na panele fotowoltaiczne. Pomijając ogólne nastawienie odbiorcy do tego rodzaju marketingu, w tym przypadku rzecz jest ciekawa także od strony technicznej. To połączenie to robocall.

Klara Sobieraj to w praktyce nagrany głos lektorki, który jest na bieżąco tylko odtwarzany z pamięci automatu dzwoniącego i nie jest to rozmowa na żywo z człowiekiem. Jest to więc kolejna fala telefonów, które dokładnie opisywaliśmy we wrześniu.

Niektórzy odbiorcy połączeń orientują się, że rozmawiają "z robotem" i celowo odpowiadają tak, by doprowadzić automat w ślepy zaułek. Do tego dochodzi wątek wątpliwej autentyczności reklamowanego programu. Business Insider podaje, że źródła prowadzą do zagranicznej firmy obsługującej automat.

Co ciekawe, teoretycznie automaty nie są sterowane sztuczną inteligencją rozpoznającą wypowiedzi rozmówcy. Jak deklarują telemarketerzy, rozmowie na bieżąco przysłuchuje się człowiek, który tak dobiera nagrane kwestie, by sensownie poprowadzić dialog. Praktyka bywa jednak różna i niekiedy trudno uwierzyć, że po drugiej stronie słuchawki nie ma jedynie automatu.