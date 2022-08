VESA ClearMR. Teraz zakup monitora gamingowego będzie prostszy

Nowy standard ma ułatwić klientom wybór poprzez czytelną informację o płynności i ostrości wyświetlanego przez dany monitor obrazu w ruchu. Nowy standard ClearMR będzie oparty na procentowym udziale "ostrych" pikseli w stosunku do rozmytych. W efekcie każdy monitor zostanie zakwalifikowany do jednej z siedmiu kategorii: CMR 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 i 9000.

Przykładowo w przypadku monitora z oznaczeniem ​​ClearMR 9000 będziemy mieć do czynienia ze sztuką gdzie "ostrych" pikseli jest przynajmniej 85 razy więcej niż rozmytych. Testowanie odbywa się za pomocą ruchomego aparatu, który robi zdjęcia poruszającym się obiektom w konkretnych warunkach. Zapewne bardziej obeznani użytkownicy zauważą tutaj analogię do słynnego testu ufo od blurbusters.com .

W przypadku każdego monitora realny czas reakcji matrycy (cykl zapalenia bądź zgaszenia pikseli) musi być zgrany z odświeżaniem monitora, aby wyświetlany obraz był płynny i ostry. Producenci często podają w specyfikacji 1 ms lub ostatnio popularne 0,5 ms, ale jest to czas pomiędzy którymiś odcieniami szarości, a nie pomiędzy np. zestawieniem czarny-biały i odwrotnie.

Przykładowo w przypadku najnowszych monitorów z odświeżaniem 500 Hz realny czas reakcji matrycy musi wynosić poniżej 2 ms. Jeśli ten jest wyższy to mamy do czynienia z ghostingiem, a producenci usiłują walczyć z nim za pomocą tzw. trybu overdrive lub ULMB.

Pierwszy polega na potraktowaniu kryształów w panelu LCD wyższym napięciem, co przyśpiesza zmianę ich stanu skupienia. Niestety może to prowadzić do powstania tzw. odwróconego ghostingu kiedy wokół poruszającego się obiektu widzimy jasną poświatę. Znalezienie idealnego punktu pomiędzy brakiem pożądanego efektu a występowaniem odwróconego ghostingu nie jest łatwe, stąd jedni producenci monitorów radzą sobie z tym lepiej, a inni gorzej.