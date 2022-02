Pierwszy gamingowy monitor OLED. Będzie dużo tańszy niż przewidywano

Panele typu OLED są już z nami od lat szczególnie w formie telewizorów opartych na panelach LG, które niestety są ogromne. Najmniejsze telewizory OLED to teraz 48 cali, ale na rynku w ostatnim roku pojawiło się więcej laptopów z ekranami o przekątnej 13,3, 14 oraz 15,6 cala, a niektóre jak Asus VivoBook S15 wcale nie kosztują fortuny.

Będzie to 34-calowy zakrzywiony (1800R) monitor w formacie 21:9 charakteryzujący się rozdzielczością 3440×1440 pikseli, odświeżaniem 175 Hz, czasem reakcji G2G wynoszącym 0,1 ms (w przypadku OLED jest to realnie osiągalne) , nieskończonym kontrastem statycznym , aczkolwiek producenci OLED-ów przyjęli wartość 1 000 000:1.

Jasność ma wynosić 250 cd/m2, aczkolwiek ta punktowo ma wzrastać do 1000 cd/m2, co jeśli się potwierdzi, będzie rekordem dla ekranów wykonanych w technologii OLED. Monitor tak jak to teraz zwykle bywa ma też zapewniać praktycznie pełne pokrycie palety kolorów DCI-P3 (99,3 proc.). Ponadto monitor będzie charakteryzował się certyfikatami DisplayHDR TrueBlack 400 oraz G-Sync Ultimate.