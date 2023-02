WhatsApp zmienia limit. Wyślesz 100 zdjęć naraz

Komunikator WhatsApp po aktualizacji pozwala na wysyłanie maksymalnie 100 plików multimedialnych za jednym razem . To spora zmiana względem poprzedniego limitu zaledwie 30 plików i jednocześnie szansa dla użytkowników na wygodniejsze dzielenie się zdjęciami i filmami. Jak podaje WABetaInfo , zmianę zasad udało się dostrzec już wcześniej, przy aktualizacji WhatsAppa do wersji Beta 2.23.4.3 w przypadku Androida.

Teraz, po aktualizacji stabilnego WhatsAppa nowy limit 100 przesyłanych multimediów obowiązuje także w tym wydaniu komunikatora, na co zwrócił uwagę serwis SamMobile. Co do zasady nie musi to jednak oznaczać, że każdy użytkownik już teraz jest w stanie skorzystać z nowej opcji. Aktualizacje aplikacji, w tym WhatsAppa, zwykle są realizowane transzami, w efekcie czego niektórzy muszą się uzbroić w kilka dni cierpliwości, nim najnowsza wersja komunikatora trafi do ich telefonów. Aktualizację WhatsAppa można jednak oczywiście spróbować wymusić wcześniej.