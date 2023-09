WhatsApp odświeżył interfejs. Sprawdź, co się zmienia

O szczegółach zmian pisze WABetaInfo. Jak zwraca uwagę, zmodyfikowany interfejs WhatsAppa trafia do wydania na iOS-a oznaczonego numerem 23.17.78. Co ciekawe, czy przy okazji zauważono, że niektórzy użytkownicy mogą zauważyć nowy interfejs w społecznościach nawet w poprzedniej aktualizacji, co oznaczałoby, że zmiana włączana jest po stronie serwera i w praktyce najnowsze wydanie komunikatora nie jest bezwzględnie konieczne, by zobaczyć poprawiony wygląd.