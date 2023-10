WhatsApp z nową funkcją. Trafi też na smartfony

Blok kodu oznacza się znakami cudzysłowu pojedynczego, czyli ' . Cytat oznaczamy standardowo, symbolem > . W przypadku listy punktowej do oznaczenia kolejnego punktu wykorzystujemy symbol gwiazdki * , a do budowania list numerowanych wykorzystujemy kolejne liczby z kropką, np. 1. , 2. , 3. itd.

Formatowanie tekstu w WhatsAppie to prawdopodobnie kolejna próba zwiększenia atrakcyjności komunikatora w taki sposób, by konwersacje były bardziej czytelne (na przykład wykorzystanie bloku cytatu w celu odniesienia się do konkretnej części wiadomości, zamiast odpowiadać na całą wiadomość). Obsługa bloków kodu natomiast jest wyraźnym ukłonem w stronę pracowników związanych z branżą IT czy szeroko pojętym kodowaniem.