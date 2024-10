Większy zasięg w Orange. Uruchomiono nowe stacje bazowe

Na koniec września użytkownicy Orange mieli dostęp do 12474 stacji bazowych w Polsce. 9 nowych stacji zostało uruchomionych w województwie mazowieckim. Drugie miejsce zajmują ex aequo województwa warmińsko-mazurskie i dolnośląskie, gdzie powstały po 4 nowe stacje - opisuje Orange .

Wszystkie nowe BTS-y pracują w technologii LTE, a ich konfiguracje pasm zależą od lokalizacji. 32 stacje obsługują również sieć 5G , z czego wszystkie korzystają z technologii współdzielenia pasma DSS, a jedna także z pasma C. Dodatkowo, uruchomiono instalację do obsługi zasięgu w tunelu drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku, między Sadami Górnymi, Starymi i Nowymi Bogaczowicami. Tunel ma prawie 2,3 km długości i jest najdłuższym tunelem pozamiejskim w kraju. Instalacja zapewnia zasięg sieci 3G i LTE.

Jak podaje Orange, najbardziej oddalona stacja, znajdująca się w miejscowości Grab przy granicy ze Słowacją, jest oddalona od najbliższej stacji o 12,7 kilometra. Tereny górskie rządzą się swoimi prawami i dlatego na tym obszarze działa 21 stacji, które są oddalone od siebie o więcej niż 10 km. Co do zasady kolejne BTS-y stawiane są jednak znacznie bliżej siebie. Statystycznie co 2,2 - 2,4 kilometra.