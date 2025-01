Windows 10: problem z dźwiękiem po styczniowej aktualizacji

Niestety, na tę chwilę nie jest znany sposób na obejście tego problemu inaczej, niż poprzez ominięcie zewnętrznego DAC-a i podłączenie słuchawek czy głośników bezpośrednio do karty dźwiękowej wbudowanej w komputer. Microsoft podaje, że problem jest na tapecie i powinien zostać rozwiązany w "najnowszym wydaniu".

W praktyce można mieć nadzieję, że będzie to dosłownie na dniach w ramach opcjonalnych aktualizacji Windowsa pod koniec miesiąca, ale niewykluczone, że w praktyce trzeba będzie zaczekać przynajmniej do końca lutego, na kolejne zbiorcze aktualizacje.

W kontekście aktualizacji Windows 10 należy pamiętać o zbliżającym się końcu wsparcia systemu w październiku bieżącego roku. Co ciekawe Microsoftowi nie przeszkadza to wydawać kolejnych aktualizacji funkcji Dziesiątki, co z założenia nie miało już mieć miejsca od premiery Windowsa 11.