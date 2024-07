Windows 10 dominuje. Popularność następcy może zaskakiwać

Przy zawężeniu danych do samej Polski, udział jest jeszcze mniejszy i wynosi niespełna 28 proc. Dominuje Windows 10, który w Polsce działa w ponad 69 proc. komputerów. Takie statystyki mogą być zaskakujące, kiedy weźmie się pod uwagę fakt, że Windows 11 trafia do komputerów od ponad 2 lat, jest dostępny najpewniej w każdym nowym komputerze lub przynajmniej w większości tych na rynku pierwotnym oraz co do zasady może być zainstalowany za darmo przez dotychczasowych użytkowników Windows 10.