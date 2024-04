Windows 11: nadchodzi odświeżone menu Start. Koniec z listą

Windows 11 w testowej wersji w programie Insider (mowa o kompilacji 22635.3420) może zaskoczyć odświeżonym menu Start - sygnalizuje Windows Latest. Microsoft ponownie zmienia jego układ, choć nowy może być dla wielu użytkowników bardziej czytelny. Chodzi o zastąpienie listy Wszystkich aplikacji siatką ikon, dzięki czemu na ekranie widać jednocześnie więcej skrótów do programów, w podobny sposób jak w tablecie czy smartfonie.

Taka zmiana w Windows 11 to większa konsekwencja już w samym menu Start. Pierwszy ekran menu stanowią bowiem skróty do przypiętych lub polecanych aplikacji właśnie w formie siatki ikon. Dopiero przejście do wyszukiwania programów spośród listy wszystkich aplikacji powoduje obecnie wyświetlenie listy.

Lista wszystkich aplikacji w menu Start w Windows 11 © dobreprogramy | Oskar Ziomek

Chociaż jest to bezpośrednie nawiązanie do menu Start znanego "z czasów" Windows 7, Visty, XP czy jeszcze starszych wersji, w rzeczywistości lista nie w każdym przypadku jest najlepszym rozwiązaniem - by dotrzeć do programów na końcu alfabetu, każdorazowo konieczne jest krótsze lub dłuższe scrollowanie.

Częściowo ten problem może rozwiązać zmiana układu na siatkę ikon. Wówczas w menu Start Windowsa 11 będą jednocześnie widoczne skróty do ponad 30 programów (zamiast w porywach do kilkunastu w przypadku obecnej listy), co może skrócić czas szukania odpowiedniej aplikacji.

Nowy widok wszystkich aplikacji w Windows 11 © Windows Latest

Takie rozwiązanie wydaje się krokiem w dobrą stronę zwłaszcza w obliczu przyzwyczajenia użytkowników do obsługi urządzeń mobilnych, gdzie taki układ jest domyślny. Jeśli testy przebiegną pomyślnie, można się spodziewać, że odświeżone menu Start trafi do stabilnego Windowsa 11 w jednej z nadchodzących aktualizacji Moment lub formalnie jako element Windowsa 11 24H2 jesienią bieżącego roku.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl