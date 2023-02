Windows 11: nadchodzi systemowa kontrola podświetlenia RGB

Na nowość w Windows 11 zwraca uwagę The Verge , powołując się na wpis jednego z użytkowników Twittera. Zmiany dotyczą testowej kompilacji 25295 w programie Insider i w tym momencie trudno powiedzieć kiedy Microsoft miałby sfinalizować ten projekt. Niewykluczone, że będzie to zmiana udostępniona wraz z Windows 11 23H2 , którego premiery w komputerach spodziewamy się w drugiej połowie roku.

Udostępnione zrzuty ekranu wskazują, że opcje podświetlenia RGB miałyby być dostępne z poziomu ustawień personalizacji systemu Windows 11. W tym samym miejscu w ustawieniach zmienia się dziś między innymi tapetę, ekran blokady, opcje paska zadań czy kompozycje. The Verge zwraca uwagę, że docelowo mogłoby to pozwolić uniknąć instalowania aplikacji producentów sprzętu do obsługi RGB w klawiaturach, myszkach czy innym sprzęcie kojarzonym głównie ze światem gier.