Windows 11: nadchodzi kończenie zadań z poziomu... paska zadań

Chociaż zmiana generalnie wydaje się być drobiazgiem, w praktyce to duże ułatwienie dla użytkowników Windows 11. W przypadku zawieszenia się jakiejś aplikacji - co przecież zdarza się nie od święta - wyeliminuje to konieczność odwiedzania Menedżera zadań i zakładki Procesy. Początkujący użytkownicy nieznający tego narzędzia zyskają więc łatwy dostęp do "zakończenia procesu" w awaryjnej sytuacji, zaś dla wszystkich będzie to po prostu najszybsza metoda.