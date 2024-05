Windows 11: jak włączyć hotspot i udostępnić internet?

Z pewnością większości z nas przytrafiła się sytuacja, w której potrzebowaliśmy bezprzewodowego dostępu do internetu dla naszego smartfona lub tabletu, kiedy to sygnał sieci komórkowej nie dawał możliwości komfortowego dostępu do zasobów sieci. W takim przypadku rozwiązaniem może być uruchomienie na komputerze z szybkim łączem internetowym tzw. mobilnego hotspota i dzielenie się połączeniem z innymi urządzeniami w pobliżu.