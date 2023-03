Windows 12 będzie zupełnie inny. Microsoft wskrzesi "stary" projekt

Choć Windows 11 jeszcze się na dobre nie rozgościł, to coraz częściej słychać o Windows 12 . I coraz więcej o nim wiemy – a przynajmniej wszystko na to wskazuje. Najnowsze doniesienia sugerują, że "Dwunastka" będzie próbą wskrzeszenia przez Microsoft pomysłu znanego jako Core OS , który miał zostać bazą dla (niewydanego ostatecznie) Windows 10X.

Core OS miał być zupełnie nową koncepcją. To pomysł na uproszczoną wersję systemu – z podstawową funkcjonalnością. To pozwalałoby mu dobrze działać także na słabszych urządzeniach i zapewniać bardzo wysoką wydajność. Równocześnie efektem miał być też wysoki poziom bezpieczeństwa.

Na bazie Core OS powstać ma CorePC. W tej koncepcji Microsoft idzie o krok dalej. To pomysł na system modułowy , czyli składający się z wielu różnych elementów. Poza bazą (czyli podstawowymi elementami systemu) pojawiłyby się także dodatkowe moduły. Te – w zależności od konfiguracji sprzętu – mogłyby być obecne na urządzeniu albo nie.

Według najnowszych doniesień, których źródłem jest godny zaufania serwis Windows Central, CorePC będzie fundamentem systemu Windows 12. W przeciwieństwie do obecnych "Okienek", w których wszystko znajduje się na jednej partycji, "Dwunastka" ma być podzielona na kawałki odpowiedzialne za poszczególne elementy działania systemu.

W pewnym sensie Windows 12 miałby więc zostać upodobniony do dystrybucji linuksowych. Modułowość miałaby również pozytywnie wpłynąć na wydajność niezależnie od konfiguracji sprzętu. Do tego zwiększyłoby się bezpieczeństwo (ponieważ do części modułów użytkownik nie miałby dostępu). Mówi się też o szybszych aktualizacjach (które ingerowałyby tylko w określone moduły).