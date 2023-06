Windows 12 to domysł. Spodziewana premiera w 2024 roku

Temat spodziewanej premiery Windowsa 12 podsumowuje serwis Windows Central , analizując dotychczas ujawnione informacje i przeprowadzone testy w ramach programu Insider. Serwis podkreśla, że Microsoft może się równie dobrze zdecydować na przykład na nazwę Windows 11.1 (gdyby chciał powtórzyć schemat z czasów Windowsa 8 ), ale łatwiej wyobrazić sobie, że będzie to po prostu Windows 12 - zwłaszcza, że w kodzie pojawiło się niegdyś odniesienie do takiej nazwy.

Zdaniem Windows Central wszystko wskazuje na to, że nowy system pojawi się na rynku jesienią 2024 roku i - wpisując się w schemat zapoczątkowany Windowsem 11 - będzie na bieżąco aktualizowany przez kolejne trzy lata do 2027 roku, do kiedy Microsoft miałby przygotować kolejne "duże wydanie" systemu. Na tę chwilę zakładamy oczywiście, że chodziłoby o Windowsa 13. Taki schemat może zaskakiwać osoby pamiętające deklaracje producenta, że "Windows 10 to system ostateczny" - tyle tylko, że to założenie okazało się być jedynie nadinterpretacją przenośni podczas prezentacji.