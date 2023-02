Windows 10 nigdy nie miał być ostatnim Windowsem

To dość osobliwy sposób rozumowania, ponieważ deklaracje dotyczące przyszłości systemu złożone siedem lat temu nie mają żadnego wpływu na cechy Windowsa 11 . Pozostaje on niewzruszony na takie lamenty, a opieranie się na nich podczas podejmowania decyzji o aktualizacji systemu pomija rzeczowe argumenty. Nie oznacza to, że przejście na Windowsa 11 jest jednoznacznie korzystną, oczywistą decyzją. Niemniej, kierowanie się sentymentami wydaje się być dość chybione.

Zamiast tego, Microsoft będzie po prostu wydawał nowe systemy operacyjne, które nazwie tak samo jak poprzednie, a proces migracji ukryje po prostu pod tym samym paskiem postępu, co instalator zwykłych aktualizacji. Przez pierwsze dwa lata nie było nawet wiadomo, jak często będzie to miało miejsce. Microsoft sam tego nie wiedział .

Jeżeli ktoś nie uznaje wersji 1511 za nowy system, oznacza to, że kieruje się wyłącznie brandingiem i etykietami. Każda rzecz, która ma przyklejoną nalepkę "Windows 10" jest w porządku, bo "to nie jest nowy system". Tymczasem różnice między Windows 10 w wersjach 10240 i 19041 są piorunujące: systemy te może wyglądają podobnie, ale pod spodem są radykalnie odmienne.

Co więcej, to nie Windows 11 jest pierwszym systemem po 2015, który podniósł poprzeczkę wymagań sprzętowych (argument ten przytaczano jako powód otrzymania nowego numerka). Przed nim to samo zrobił Windows 10 w wersji 1703: posiadacze układów Intel Clover Trail musieli pozostać na wersji 1607, bowiem 1703 na nich nie działała. Microsoft dostarczał specjalne aktualizacje dla tej platformy - co nie było trudne, bowiem przygotowywano je w ramach opracowywania łatek dla wersji LTSC 2016.