Windows dostał czerwcowe poprawki. Załatano dziurawe Wi‑Fi

Najpoważniejsza luka to CVE-2024-30080 , to kolejny problem znaleziony w MSMQ , opcjonalnym składniku domyślnie wyłączonym w Windowsach (również w wersjach serwerowych). MSMQ jest stałym elementem comiesięcznych ogłoszeń poprawek bezpieczeństwa już od bardzo dawna. Jego wiekowa implementacja źle znosi próbę czasu.

Następna na liście jest słabość w dość rzadko łatanym komponencie rozpoznawania i syntezy mowy (SAPI). Sama podatność, oznaczona identyfikatorem CVE-2024-30097 , jest dość typowym przykładem uszkodzenia pamięci. Podobnie typowe stało się także nadużywanie przez Microsoft definicji stosowanych do wyceny powagi problemu (CVSS). Aby wykorzystać lukę w SAPI, konieczne jest, aby (zalogowany rzecz jasna) użytkownik kliknął złośliwy link. Atak uznano jednak za sieciowy i niewymagający żadnych uprawnień - na podstawie tego, że atakujący nie musiał się zalogować... W rezultacie luka, wyceniona na 8.8, znajduje się na górze listy, choć nie powinna.

Wiadomo natomiast, że atak polega na wysłaniu zniekształconego pakietu sieciowego, który odebrany przez system Windows, prowadzi do zdalnego wykonania kodu. Klasyfikacja "adjacent" zamiast "network" każe podejrzewać, że zasięg problemu jest ograniczany przez zasięg samej karty sieciowej.

Oznacza to, że atakujący musi się znajdować w pobliżu ofiary - nie może wysłać złośliwego pakietu z nieokreślonej lokalizacji z internetu. To istotnie ogranicza powagę tego konkretnego problemu, ale ataki na stos sieciowy, ogólnie, to bardzo poważna sprawa. Nie chronią przed nimi żadne zapory, antywirusy i zablokowane usługi.