Wkrótce nowość w mObywatelu. Skorzystają pechowi kierowcy

Do aplikacji mObywatel już niedługo trafi kolejna nowość - moduł "Stłuczka", który przyda się w najmniej oczekiwanym momencie, po tytułowej kolizji na drodze - sygnalizuje serwis Cashless. Chociaż życzymy każdemu, by nigdy nie musiał przekonywać się o wygodzie tego rozwiązania, nie da się ukryć że elektroniczna forma oświadczenia sprawcy w stresującej sytuacji może być wygodniejsza od typowego, papierowego oświadczenia, którego formularz nie każdy wozi ze sobą w samochodzie.

Elektroniczne oświadczenie w aplikacji mObywatel to szybsze przejście przez cały proces. Część danych w module ma być bowiem automatycznie wczytywana, co nie tylko skróci czas potrzebny na wypełnienie interaktywnego dokumentu, ale i pozwoli uniknąć błędów . "Moduł stłuczka pozwoli nie sięgać po papiery i będzie pozwalał uczestnikom zdarzenia drogowego w momencie, kiedy sprawa nie budzi większych wątpliwości, na sporządzenie tego protokołu właśnie przez mObywatela" - tłumaczy cytowany przez moto.rp.pl Michał Gramatyka, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

Jak ustalił tvn24.pl, mObywatel miałby pozwolić nie tylko sporządzić oświadczenie po tytułowej stłuczce, ale także przekazać je bezpośrednio do odpowiedniego towarzystwa ubezpieczeniowego. W tym momencie nie jest jasne, kiedy dokładnie nowa opcja miałaby trafić do rządowej aplikacji, ale obserwując tempo wdrażania nowości można zakładać, że sprawa nie będzie się zbędnie dłużyć. Aktualne w mObywatelu trwa wdrażanie personalizacji ekranu głównego, co pozwala łatwiej włączać ulubione opcje.