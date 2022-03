Wreszcie jest. Premiera GeForce RTX 3090 Ti od Nvidii

Pierwszy raz "Behemot" został zaprezentowany podczas CES 2022, a niedługo później miał mieć premierę. Niestety z różnych względów premiery nie było aż do dzisiaj.

Zgodnie z plotkami GeForce RTX 3090 Ti opiera się na w pełni odblokowanym rdzeniu GA102. Mamy do dyspozycji 10752 jednostek CUDA wraz z 24 GB pamięci GDDR6X o taktowaniu 21 000 MHz połączonej z rdzeniem za pomocą 384-bitowej magistrali. Co ciekawe dzięki zastosowaniu pojemniejszych kości pamięci te udało się zmieścić tylko na jednej stronie PCB, a nie na dwóch jak miało to miejsce w zwykłym RTX-ie 3090.

Plusem tego rozwiązania jest to, że backplate nie wymaga teraz stosowania aktywnego chłodzenia. Sama karta fabrycznie charakteryzuje się wyższym TGP ustawionym na 450 W, ale niektóre karty mają ten współczynnik ustawiony nawet lekko wyżej na ponad 500 W. Wszystkie karty zostały wyposażone w nową 16-pinową wtyczkę zasilającą. Fabryczne taktowanie rdzenia nowego flagowca Nvidii to 1,67 GHz, ale które w trybie turbo może wzrastać wyżej do 1,86 GHz

Producenci zastosowali układy chłodzenia znane z RTX-a 3090, aczkolwiek często zostały one powiększone, więc teraz będzie ciężko o mniejsze rozwiązania zajmujące mniej niż trzy sloty. Co do ceny nowych RTX-ów to większość kart będzie kosztować w okolicy 11 tys. zł.

Niereferencyjne RTX-y 3090 Ti

Wraz z premierą wielu producentów przedstawiło swoje autorskie konstrukcje. Przykładowo Palit zaprezentował karty GeForce RTX 3090 Ti GameRock i GameRock OC, które poza wydajnością charakteryzują się też tym, że 90 proc. obudowy pokrywa podświetlenie RGB.

Gainward zaprezentował karty z serii Phantom i Phantom GS, z czego ta druga jest delikatnie podkręcona do 1890 MHz w trybie turbo. Ponadto są to też jedne z chudszych RTX-ów 3090 Ti, ponieważ wykorzystują ten sam 2,7-slotowy cooler co zwykłe RTX-y 3090.









Zotac zaprezentował GeForce RTX 3090 Ti AMP Extreme Holo, który wyróżnia się masywnym powiększonym o 20 proc. 3,5-slotowym systemem chłodzenia z ośmioma ciepłowodami. Karta została też delikatnie podkręcona do 1890 MHz oraz charakteryzuje się możliwością przełączenia pomiędzy dwoma BIOS-ami oferującymi cichszą pracę bądź lepsze chłodzenie i wydajność.