Jesienią tego roku czekają nas wybory parlamentarne. Ich dokładny termin poznamy w drugiej połowie sierpnia, ale już teraz wiadomo, że uprawnieni do głosowania stracili istotną wymówkę, żeby nie brać w nich udziału. 4 sierpnia został uruchomiony Centralny Rejestr Wyborców. Co to oznacza dla głosujących?