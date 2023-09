Wygasająca domena w nazwa.pl To może być oszustwo

Złodzieje mają więc pewność, że nie wysyłają maila do kogokolwiek, tylko do zainteresowanego. Skuteczność kampanii potęguje także fakt, że rejestratorzy, tacy jak nazwa.pl, nadają identyczne przypomnienia o zbliżającym się terminie końca rejestracji domen. Prawidłowy adres naszej witryny internetowej i fakt, że przedłużenie wykonujemy raz w roku lub rzadziej, także sprzyja wprowadzeniu nas w maliny.

W ten sposób jedyne, co w wiadomości jest nietypowe, to tylko adres nadawcy oraz adresy domenowe do których przekierowywany jest użytkownik.

Nie warto też martwić się terminem wygasania domeny. Nawet jeśli mamy tylko trzy dni i nie zdążymy z potwierdzeniem tego faktu, to zwlekając ryzykujemy, ale nie życiem. Jeśli domena wygaśnie, to wpisując ją w przeglądarce, nie znajdziemy strony internetowej i nie odbierzemy ani nie nadamy maila. Możemy jednak przywrócić jej aktywność i mamy na to co najmniej miesiąc.