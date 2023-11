Wyczekiwana funkcja w Chrome. Trzeba było czekać dwa lata

O tej funkcji mówiło się już od jakiegoś czasu. Niektórzy użytkownicy mieli do niej dostęp wcześniej, w wersji beta przeglądarki. Teraz trafiła ona do wszystkich i nie wymaga instalacji aktualizacji. Jest to opcjonalna zmiana, którą można włączyć z poziomu ustawień aplikacji. Aby przenieść pasek adresu na dół ekranu należy wejść w Ustawienia i zmienić opcję "pasek adresu" lub po długim przytrzymaniu samego paska wybrać opcję "przesuń pasek adresu na dół".