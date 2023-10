X płatny w dwóch krajach. Musk chce walczyć z botami

Już teraz zapowiedziane zostały testy w ramach pilotażowego projektu. Będą one odbywać się wśród użytkowników z Filipin i Nowej Zelandii. Warto podkreślić, że płatność będą musieli uiszczać wyłącznie te osoby, które zarejestrowały nowe konta w serwisie X. Zgodnie z przekazanymi informacjami, nic nie zmieni się dla osób, które posiadają już konto.

Elon Musk potwierdził wprowadzenie nowej opłaty. Dodał przy tym, że zakładanie kont na potrzeby samego przeglądania treści nadal będzie darmowe. Aby móc dodawać wpisy i komentarze trzeba będzie uiścić opłatę. Jak twierdzi miliarder, to jedyny sposób do walki z botami, bez blokowania prawdziwych użytkowników. Dodał przy tym, że nie rozwiąże to sprawy botów całkowicie, ale będzie "1000 razy trudniej manipulować platformą".