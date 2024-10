Zaktualizuj Windowsa. Wydano październikowe poprawki

Główną dziurą łataną przez Microsoft była podatność nie w Windowsach, a w Configuration Managerze. Dzięki błędowi opisanemu w notatce CVE-2024-43468 , możliwe było wykonanie kodu po stronie serwera. Opis jest dość lakoniczny, ale w skrajnym przypadku mogłoby to oznaczać wpływ na wszystkie urządzenia zaciągnięcie do danej instancji Intune. Dokładniejszych informacji jeszcze nie ma, jest za to obszerny podręcznik wdrożenia tej poprawki.

Jeżeli chodzi o Windows, to listę aktualizacji otwiera kilkanaście załatanych podatności w serwerze usługi RRAS , znanej pod polską nazwą Routing i Dostęp Zdalny. Usługa ta jest wykorzystywana w charakterze serwera/bramy VPN i była niegdyś bardzo popularna w homogenicznych środowiskach opartych o Windows Server. Większość podatności w RRAS nie wymaga uwierzytelnienia, wystarczy wysłać złośliwie formatowane żądanie, by doprowadzić do zdalnego wykonania kodu.

Rozmiary aktualizacji robią wrażenie. Windows 11 24H2 oficjalnie wydano w zeszłym tygodniu, ale aktualizacje do niego ważą już 836MB. Już na starcie jest to więcej niż waży aktualizacja do poprzednika (780MB), ale wynika to z tego, że 24H2 to także podstawa pod nadchodzący Windows Server 2025. Poprawka do Dziesiątki jest mniejsza (667MB), a wygrywa oczywiście Windows Server 2016 (1.77GB). Aktualizacje kumulatywne do niego już nie rosną. Wynika to z tego, że obecnie i tak podmieniają one de facto cały system.